Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații Prahova al IPJ Prahova, impreuna cu un polițițist din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, au organizat luni, 17 octombrie, o acțiune informativa și preventiva in care le-au vorbit mai multor adolescenți despre droguri și despre consecințele consumului acestor substanțe. ”Celor 45 de elevi ai unui liceu din municipiul Ploiești le-au fost aduse in atenție cazuri concrete cu care polițiștii se confrunta cand vine vorba de consumul de substanțe psihoactive, preponderent in randul tinerilor.…