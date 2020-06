Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane cercetate de oamenii legii pentru proxenetism și camata au fost reținute pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentate instanței. ”In urma celor 14 percheziții efectuate ieri, de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, in județele Cluj și Valcea, anchetatorii au…

- In urma celor 14 percheziții efectuate miercuri de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, in județele Cluj și Valcea, anchetatorii au ridicat 28020 de euro, 11130 de lei, 6025 de lire sterline, 100 de franci elvețieni și patru ceasuri de lux. De asemenea, au fost indisponibilizate…

- Sute de persoane au fost legitimate ieri in judetul Calarasi, in cadrul a 12 filtre efectuate de fortele de ordine. Actiunile au avut loc la Calarasi, Oltenita, Lehliu-Gara, Budesti si Fundulea.

- Doi membri ai unei grupari de trafic de persoane si proxenetism destructurate in 2018 au fost prinsi de politisti in Dambovita, in urma a doua perchezitii. Gruparea ducea tinere pentru a practica prostitutia in Irlanda, Finlanda si Emiratele Arabe Unite, cei doi suspecti, retinuti pentru 24 de ore,…

- Cultivau capena intr-o sera, o prelucrau și ulterior o comercializau. Este vorba despre un grup criminal, format din 5 barbați, cu varste cuprinse intre 23 și 43 de ani, care a fost reținut dupa ce forțele de ordine au depistat la domiciliul acestora, la Hancești, 188 de plante și peste 100 de ghivece…

- Doi barbati din localitatea Caseiu au fost retinuti de politisti pentru comiterea infractiunii de proxenetism, potrivit Agerpres.Citește și: Mare atenție! Maștile ar putea fi o sursa de infectare cu coronavirus "Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej - Biroul de Investigatii…

- Doi agenti de politie de frontiera au fost retinuti pentru luare de mita si comiterea altor infractiuni, dupa ce au primit bani de la sapte cetateni romani care veneau din Germania pentru a fi declarati conducatori de autovehicule de transport marfa si a evita astfel intrarea in carantina. …