Zece secrete despre zodia Leu, cea mai pasională zodie Leii sunt foarte romantici și se spune ca aparțin celei mai pasionale zodii, mai ales nativii barbați. Insa, pentru ca Leii, prin definiție, adora sa fie puși pe primul loc, pretind asta și cand vine vorba de activitatea din pat. Leii iși doresc sa fie o prezența puternica și dominanta, așa ca trebuie sa știți la ce sa așteptați daca va pica un Leu cu tronc. Femeile care se afla intr-o relație cu un Leu, ar trebui sa fie conștiente cat sunt de norocoase, deoarece sunt barbați foarte romantici, puternici, pasionali și siguri pe ei. In pat transmit o energie pe care nu mulți o au, iar acele clipe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ZODII care dau lovitura in dragoste - Cum ne influențeaza intrarea Soarelui in leu1. GemeniImediat, Mercur in Leu iti ofera avantajul. Incepe saptamana simțindu-te neinfricat și, pe masura ce saptamana avanseaza, nu te vei crede cat de „capabil” te simti cand vine vorba de comunicare. Ești puternic,…

- Testul iubirii a fost folosit de psihologii și terapeuții care se bazeaza adesea pe imaginile compuse și iluziile optice pentru a obține o mai buna ințelegere a funcționarii psihicului unei persoane. Aceste imagini dezvaluie aspecte ascunse ale personalitații tale, pe care poate ca nu le cunoști in…

- Patru zodii ar putea avea ghinion in dragoste și ar putea pune capat relațiilor zilele urmatoare.Berbec (21 martie – 19 aprilie)Exista prea multa energie negativa pe Marte saptamana aceasta și nu vei privi lucrurile cu ușurința. Vibe-ul care preia controlul te face sa vrei sa „termini deja”. Ești nerabdator…

- Horoscopul dragostei pentru saptamana 26 iunie-2 iulie.Berbec(21 martie - 20 aprilie)Saptamana aceasta nu vor exista evenimente notabile in ceea ce privește dragostea. Cu toate acestea, nu se va putea spune ca va fi liniște completa in cuplul sau in familia ta.Partenerul/a, copiii sau parinții tai,…

- TaurDraga Taur, iți vei da seama ca mai este mult de facut, dar ai facut progrese remarcabile in ultimii cațiva ani. De asemenea, vei observa o schimbare pozitiva in relațiile tale romantice. Semnele universului indica faptul ca așteptarea s-a incheiat in sfarșit! Cei nascuți sub acest semn pot avea…

- Fecioara Aceasta zodie nu iși poate imparți sentimentele cu nimeni. Petrece foarte mult timp in oglinda și este preocupata doar de persoana ei. Partenerul de viața trebuie sa o copleșeasca zilnic cu declarații de dragoste și sa ii spuna cat de frumoasa este. Chiar daca a avut numai relații de lunga…

- Denise Rifai recunoaște ca a suferit din dragoste, ca a facut și compromisuri și s-a lovit de tradare și dezamagiri. Un lucru important a invațat, insa, despre ea, in urma experiențelor urate prin care a trecut: nu poate accepta sa fie inșelata. Intr-un interviu acordat acum ceva timp revistei VIVA…