Zece persoane aflate pe nava de croazieră japoneză sunt infectate cu coronavirus Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la bordul navei. Oficialii niponi au început marți sa testeze peste 3.700 de persoane, care se aflau la bordul unei nave de croaziera în carantina în apropierea portului Yokohama, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus, potrivit Mediafax.

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de decese confirmate cauzate de noul coronavirus în China a ajuns la cel putin 490, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat miercuri 65 de noi cazuri de deces, relateaza AFP. În actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia Hubei (centru), epicentrul…

- Autoritatile nipone verificau marti starea de sanatate a 3.711 persoane aflate in carantina la bordul unei nave de croaziera langa Tokyo, dupa ce un caz de coronavirus a fost confirmat la un pasager care debarcase la Hong Kong, informeaza AFP potrivit Agerpres. Televiziunea japoneza a prezentat imagini…

- Autoritatile nipone verificau marti starea de sanatate a 3.711 persoane aflate in carantina la bordul unei nave de croaziera langa Tokyo, dupa ce un caz de coronavirus a fost confirmat la un pasager care debar...

- La Manilla, capitala Filipinelor, a fost semnalat duminica primul deces din afara Chinei al unei persoane lovite de virusul ucigaș. Un barbat in varsta de 44 ani a murit in urma complicațiilor respiratorii antrenate de coronavirus, a precizat Francico Duque, secretar de stat in Ministerul filipinez…

- Primele doua cazuri de persoane infectate cu noul tip de coronavirus au fost confirmate in Marea Britanie, au informat vineri serviciile medicale britanice, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Pacienții, care fac parte din aceeași familie, sunt tratați de Serviciul Național al…

- Infectari cu virusul au fost raportate in cel putin alte 15 tari, existand 104 cazuri confirmate. Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca al sau Comitet de Urgenta se va intruni, joi, in spatele usilor inchise, pentru a decide daca noul virus din China constituie o urgenta la nivel global. "Progresul…

- Epidemia cu coronavirus continua sa faca victime in China, iar noul bilant prezentat de autoritati arata ca 132 de oameni au murit, iar peste 6.000 au fost infectati. Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia…

- Saptesprezece persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat in estul Republicii Congo, informeaza duminica dpa, Reuters si AFP. Avionul ce apartinea companiei private congoleze Busy Bee s-a prabusit peste un cartier populat din orasul Goma, in estul…