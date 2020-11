Zece mii de oameni vor fi dați afară Una dintre cele mai mari firme din domeniul tehnologiei intenționeaza sa elimine circa 10,000 de locuri de munca. Astfel peste 20% dintre angajați vor ajunge șomeri. Grupul informatic american International Business Machines Corp. (IBM) intenționeaza sa elimine 10.000 de locuri de munca in Europa, in incercarea de a-si reduce costurile la divizia sa de servicii IT inainte de a o scoate la vanzare, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Aceste restructurari de amploare vor afecta aproximativ 20% din efectivele IBM din… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

