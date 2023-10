Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati de zece ori, in ultima saptamana, pentru alungarea unor ursi a caror prezenta a fost semnalata in mai multe localitati, potrivit Agerpres.Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, la dispeceratul institutiei au fost…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati de 16 ori in ultima saptamana pentru alungarea unor ursi a caror prezenta a fost semnalata in apropierea mai multor localitati, potrivit Agerpres.Potrivit informatiilor furnizate de Biroul de Presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita, prezenta…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, de la inceputul anului, de 304 ori pentru alungarea unor ursi care au venit in zonele locuite, numarul apelurilor care semnalau prezenta animalelor fiind in usoara crestere, in ultima saptamana. Potrivit unei informari a Biroului de presa al Inspectoratului Judetean…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, de la inceputul anului, de 304 ori pentru alungarea unor ursi care au venit in zonele locuite, numarul apelurilor care semnalau prezenta animalelor fiind in usoara crestere, in ultima saptamana.Potrivit unei informari a Biroului de presa al Inspectoratului Judetean…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi, prezenta ursilor a fost semnalata in zona localitatilor Borsec, Ineu, Balan, Gheorgheni, Praid, Borzont, Subcetate, Soimusu Mare, Ciumani, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sub Cetate, Leliceni, Toplita, Lazarea si Satu Mare. In fiecare…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, de la inceputul anului, de 251 ori pentru alungarea unor ursi care au venit in zonele locuite, numarul fiind in usoara crestere fata de perioada similara a anului trecut, potrivit Agerpres.Potrivit unei informari a Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean…

- Jandarmii si salvamontistii din Borsec au redat, vineri dupa-amiaza, libertatea unui pui de caprioara ce ramasese captiv in Grota Ursilor din statiune, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmerie (IJJ) Harghita, pe pagina sa de Facebook. Potrivit unui comunicat de presa, totul a pornit de la un…

- Dispeceratul Jandarmeriei din Harghita a primit 25 apeluri de semnalare a prezenței urșilor in mai multe localitați, doar in ultima saptamana, conform Radio Targu Mureș, noteaza publicația locala BizBrașov.Sambata, a fost semnalata prezența unui urs care se odihnea pe marginea drumului național DN 11C,…