Zboruri întârziate pe Otopeni din cauza zăpezii și viscolului Viscolul și zapada au dat peste cap orarul zborurilor de pe Aeroportul Otopeni. Unele curse au intarzieri la decolare, determinate de timpul acordat pentru degivrarea aeronavelor. Traficul aerian pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se desfasoara in conditii de iarna, dar in parametri normali, conform planului de zbor, iar aeronavele aterizeaza si decoleaza in siguranta, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Potrivit unui comunicat al CNAB, nicio cursa nu a fost anulata din motive meteo, insa unele zboruri pot inregistra intarzieri de aproximativ treizeci de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

