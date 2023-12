Zbor direct de la București spre America. Ce companie va face asta? Romanii vor putea zbura direct in America, de la București. Acest lucru este posibil dupa ce compania Hisky a intrat in posesia primei aeronave wide-body, singura de acest tip. Nava va fi operata de o companie romaneasca. In plus, nava dispune de o configuratie in doua clase de servicii (business class si economic) dar și de o autonomie de pana la 14 ore de zbor neintrerupt, adica poate acoperi, fara escala, distante de peste 13.400 km. „HiSky este, astazi, singura companie romaneasca autorizata sa opereze zboruri regulate in Statele Unite si prima care detine aceasta capabilitate, de a efectua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HiSky a devenit singura companie aeriana din Romania care detine dreptul de a opera zboruri regulate, de pasageri, din Europa, catre orice destinatie din Statele Unite ale Americii, dupa ce Departamentul Transporturilor din SUA a acordat operatorului aerian permisul de Operator Strain de Transport Aerian,…

- Marcel Ciolacu se afla in a doua zi a vizitei oficiale in Statele Unite, unde are programate discuții importante cu secretarul de Stat și cu cel al Apararii. Cu o seara inainte, premierul țarii a impartașit amintiri din trecut cu reprezentanții comunitații romanești din SUA. Marcel Ciolacu le-a povestit…

- Dupa ce au decimat Clanul Caranilor, mascații au reținut un alt interlop celebru: constanțeanul Nuredin Beinur. Potrivit informațiilor noastre, printre cei ridicați de mascați este și mangaliotul Nuredin Beinur, „spaima litoralului“. Acesta inca este audiat de DIICOT, familia mangaliotului este la București,…

- Avionul Armatei romane, trimis la Cairo sa aduca in țara 41 de cetațeni romani fugiți din Fașia Gaza, s-a defectat. O defecțiune tehnica a ținut nava la sol. Avionul MApN, un Hercules, urma sa aduca in țara mai mulți romani fugiți din Fașia Gaza. Din primele informații, se pare ca zborul de intoarcere…

- Romanii trebuie sa știe cat curent consuma un calorifer electric, de fapt! Sunt informații foarte importante, mai ales ca sezonul rece sta sa vina, iar problemele cu incalzirea centralizata sunt mereu de actualitate, mai ales in București. Cat curent consuma un calorifer electric, de fapt Toamna s-a…

- Ambasadorul Germaniei la București declara ca țara sa sustine in continuare ferm „de mult meritata aderare” a Romanei la spatiul Schengen. Germania sustine in continuare ferm „de mult meritata aderare” a Romanei la spatiul Schengen, care ar fi atat in interesul Romaniei, cat si al Germaniei si al intregii…

- Romania ar putea scapa de „povara” vizelor obligatorii pentru Statele Unite ale Americii, dar nu mai devreme de anul 2025, potrivit anunțului facut de ambasadoarea SUA la București. Ambasadoarea SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat luni, la Oradea, ca Romania va adera la programul de scutire…

- ”O aeronava wide-body, Airbus A330-200, va intra, pana la sfarsitul acestui an, in flota HiSky. Aeronava, cu o autonomie de zbor de peste 13.400 km, va fi prima de acest tip inregistrata in Romania. HiSky devine astfel singurul operator roman care va efectua curse regulate long courier, dupa o perioada…