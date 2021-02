Zarva din JUSTIȚIE continuă! A venit și replica dură a DNA! Direcția Naționala Anticorupție a transmis, vineri, o replica in urma discuțiilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii privind desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Procurorii DNA au fost acuzați de unii membri CSM, care incercau sa argumenteze necesitatea existenței SIIJ, de ”abuzuri impotriva magistraților”. Apare o noua LEGE. Mii de romani vor fi pedepsiți daca fac acest lucru De asemenea, procurorilor Anticorupție li s-a imputat faptul ca au avut la fel de puține rechizitorii cu magistrați precum are SIIJ in prezent, o parte a membrilor CSM incercand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

