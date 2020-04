Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 335 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Polițiștii au depistat,…

- Iarna in plina primavara. In regiunea Odesa din Ucraina ninge ca-n povești. Potrivit meteorologilor, fenomenul se datoreaza unui ciclon de aer polar, scrie presa locala.De asemenea, fulgii de nea au fost surprinși și in orașele ucrainene Izmail și Valcov.

- Ziarul Unirea FOTO-VIDEO. Zapada mieilor la Alba Iulia! Fulgii de nea au acoperit orașul. Ninge in continuare, ca in toiul iernii FOTO-VIDEO. Zapada mieilor la Alba Iulia! Fulgii de nea au acoperit orașul. Ninge in continuare, ca in toiul iernii Daca pana zilele trecute, primavara parea ca și-a intrat…

- Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, intrand de luni in carantina. Chiar și așa, zeci de oameni și lautari din Onești, au traversat orașul pentru a conduce un membru al familiei pe ultimul drum.

- Daca zilele trecute, primavara parea ca si-a intrat in drepturi, in unele zone din județul Alba a nins, iar temperaturile au scazut considerabil. In traditia populara se numeste zapada mieilor. Cu ultimele forte, fulgi de zapada au acoperit gradinile oamenilor si primele flori de primavara la Ceru Bacainți.…

- Martisorul, un obiect-bijuterie prins intr-un snur alb cu rosu ce este oferit celor dragi pe 1 martie, a primit de-a lungul timpului semnificatii diverse, de la vestitor al primaverii la simbol al renasterii naturii. Din 2017, traditia este inclusa in lista patrimoniului UNESCO, noteaza Mediafax.Decizia…

- Dupa trei zile cu temperaturi de primavara, vremea se racește brusc, anunta meteorologii. La munte este cod galben de vant puternic și ninsori, iar de marti, in țara, vin ploile, iar temperaturile scad semnificativ. Potrivit specialistilor, temperaturile vor scadea treptat in zilele urmatoare, astfel…