Zăpadă de trei metri pe Transalpina. Drumarii se luptă cu nămeții pentru a deschide circulația pe DN 67C VIDEO Drumarii continua lucrarile de deszapezire pe DN67C – Transalpina. Utilajele au inaintat cu greutate, in condițiile in care, in zona inalta (Ranca – Obarșia Lotrului), nameții depașeau trei metri inalțime. ”Chiar daca in weekend a nins puțin, lucrarile de indepartare a zapezii continua pe DN 67C, Transalpina. Se lucreaza cu incarcatoare de mare capacitate și autofreze. Termenul de reluare a circulației pe tronsonul cuprins intre Ranca și Obarșia Lotrului este 30.06.2023, dar colegii noștri de la SDN Targu-Jiu și SDN Valcea depun eforturi ca circulația sa se reia in timp cat mai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

