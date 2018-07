Zânele zodiacului, sunt superbe şi aduc noroc cu carul Pesti



Locul intai la sensibilitate si bunatate il ocupa femeia Pesti. Este un adevarat inger si nu ar face niciodata rau cuiva. Incearca mereu sa ajute si este evalvioasa. Are credinta in Dumnezeu si niciodata nu ar invidia, barfi sau uri. Are niste trasaturi speciale si atrage intotdeauna oameni buni langa.



Taur



Nu numai ca arata perfect si par mereu scoase din cutie, insa au un farmec aparte. Asta nu este insa nimic cu ce vraji stiu sa faca aceste native in bucatarie. Cu siguranta au o potiune magica ascunsa in sort, pe care o folosesc pentru a obtine cele mai aspectoase… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

