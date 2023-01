YouTube va schimba regulile privind filmările care conţin înjurături In noiembrie, YouTube anunta o serie de masuri impotriva creatorilor de continut care injura. Erau vizate atunci in special clipurile in care se auzeau injuraturi in primele 15 secunde. Impotriva acestora, YouTube decidea, de la caz la caz, limitarea reclamelor afisate sau demonetizarea completa, ceea ce punea autorul filmarii in imposibilitatea de a mai castiga bani de pe urma filmarii in cauza. Decizia YouTube a atras furia unui numar important de creatori, care au considerat-o nedreapta mai ales pentru faptul ca aceasta era aplicata retroactiv – erau penalizate inclusiv filmari vechi, postate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

