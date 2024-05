De ce prețurile negative la energie nu sunt o veste bună pentru consumatori In luna aprilie, de 1 Mai și de Paști, pe bursa de energie au fost foarte multe intervale orare cu prețuri negative, adica producatorii au platit sa le fie preluata energia, invers fața de cum este normal. Specialiștii atrag insa atenția ca aceasta situație nu vine cu vești bune pentru consumatori, intrucat este vorba de un dezechilibru in sistemul energetic greu de gestionat. Adica, deși energia ca marfa este ieftina sau gratis, dezechilibrele create in piața de aceasta situație ne costa mai mult. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

