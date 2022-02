YouTube a inceput sa implementeze un nou player video full screen – folosit atunci cand clipul este afisat pe intreg ecranul, cu telefonul tinut pe orizontala. Noul design are ca scop aducerea in modul full screen a functiilor pentru a caror folosire utilizatorul trebuia sa iasa din acesta – butoanele Like si Dislike, Share, adaugare la un playlist si citirea comentariilor. Noul player plaseaza cinci noi butoane in partea stanga jos, pentru accesarea functiilor mentionate. Acestea iau locul clipurilor relationate, care au fost date un rand mai jos. In noul format, utilizatorul poate inclusiv sa…