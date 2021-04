Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane urmaresc situația de la granița estica a Ucrainei. Iar saptamana viitoare la Cotroceni urmeaza sa aiba loc o intrunire a Consiliului suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pe aceasta tema, din cate a precizat președintele. ”Situația este ingrijoratoare. Au aparut tensiuni in regiunea Marii…

- Comitetul pentru Relatii Externe al Senatului american a votat miercuri in favoarea unui proiect de lege privind furnizarea de asistenta Ucrainei in confruntarea acesteia cu Rusia si exercitarea de presiuni asupra companiilor care contribuie la construirea gazoductului Nord Stream 2, ce ar priva…

- Dinamo Kiev a facut un pas imens spre titlul de campioana a Ucrainei dupa ce s-a impus, scor 1-0, pe terenul marii rivale de la Șahtior Donețk. La finalul partidei, Mircea Lucescu a discutat despre victorie, dar și despre cum a fost sa-și învinga fosta echipa. De știut:Cu patru etape înainte…

- Ucraina ar putea incepe acțiuni militare impotriva Crimeii, organizand, cu susținerea Statelor Unite, provocari care sa presupuna moartea militarilor ucraineni, considera secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, scrie Kommersant. Prezent la o consfaturire la Sevastopol,…

- Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, a confirmat ca ambasadorul ucrainean a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinau pe cazul Ceaus, iar rapirea judecatorului, ar fi fost pusa la cale de serviciile secrete din Ucraina, cu acordul a Serviciului de Informații și Securitate din…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Liderul de la Kiev, Vladimir Zelenskiy, a semnat un decret prin care Ucraina impune sancțiuni mai multor companii straine. Printre acestea se numara și Societatea cu Raspundere Limitata din Republica Moldova JET4U, informeaza Zugo.md. Decizia a fost luata dupa ședința Consiliului de Securitate și Aparare…