YouTube a blocat canalul lui Donald Trump pentru cel puţin 7 zile „Avand in vedere preocuparile legat de violenta, vom dezactiva de asemenea comentariile de pe canalul presedintelui Trump, asa cum am facut in cazul altor canale unde exista ingrijorari legat de securitate in sectiunea de comentarii”, a transmis YouTube marti noapte. O recenta inregistrare video publicata pe canalul lui Trump a incitat la violenta, a confirmat compania pentru CNN Business. Acel clip a fost inlaturat. YouTube a refuzat sa dea detalii legat de inregistrarea care a reprezentat o abatere de la politica platformei, insa a precizat ca dupa o o saptamana va reanaliza decizia. YouTube… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

