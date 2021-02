Yemen: Siamezi în stare critică, evacuaţi în Iordania Doi bebelusi din Yemen, frati siamezi si aflati intr-o stare critica, au fost evacuati sambata in Iordania, unde vor fi supusi unei operatii de separare pe cale chirurgicala, a anuntat UNICEF intr-un comunicat, citat de AFP. Gemenii s-au nascut la jumatatea lunii decembrie in Sanaa, capitala statului Yemen, o tara saraca din Peninsula Arabica, unde serviciile medicale au fost devastate de razboi. Capitala yemenita este controlata din 2014 de rebelii houthi, care se lupta cu fortele guvernului recunoscut de comunitatea internationala si sprijinit de o coalitie militara condusa de Arabia Saudita.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

