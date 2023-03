Yellen: Schimbările climatice ar putea determina scăderea valorii unor active, cu impact asupra economiei americane Yellen va spune unui nou consiliu consultativ format din cadre academice, experti din sectorul privat si organizatii non-profit ca numarul anual al dezastrelor de ordinul miliardelor de dolari a crescut de cinci ori in ultimii cinci ani, comparativ cu anii 1980, chiar si dupa ce a luat in considerare inflatia. ”Pe masura ce schimbarile climatice se intensifica, dezastrele naturale si cresterea temperaturilor pot duce la scaderi ale valorii activelor care ar putea trece in cascada prin sistemul financiar. Iar o tranzitie intarziata si dezordonata catre o economie net zero poate duce si la socuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

