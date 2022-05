Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, dragostea a fost departe de casa Mireasa - Capriciile Iubiri, iar inconvenientele, cumpenele și momentele tensionate au fost cele care i-au luat locul. Perneș și Sabrina au avut din nou motive de cearta, astfel ca toți concurenții au asistat la scandalul dintre ei, in care…

- Concurenții sezonului 5 Mireasa au avut parte de o surpriza in ziua de Paște, mai puțin Sabrina. Tanara a avut o reacție neașteptata la Mireasa - Capriciile Iubirii dupa ce mama sa a „certat” prin intervenția telefonica. Iata ce a dezvaluit iubita lui Perneș.

- Mama Sabrinei i-a marturisit fiicei sale in cadrul emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii ca nu este de acord cu relația pe care fiica ei o are cu Andrei. Concurenta a fost profund afectata de vorbele mamei sale și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi de la Mireasa. Iata ce sfaturi i-a oferit Simona…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Prințesa Ardealului a vorbit despre perioada prin care trece, dupa ce barbatul alaturi de care are un copil este intr-o relație cu „Mireasa” Claudia, femeia care trebuia sa-i fie nașa micuțului. Ce detalii a oferit artista despre fostul ei partener, dar și cum se…

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, dorul și-a facut simțita prezența, mai ales pentru Larisa. Robert, concurentul care a parasit recent emisiunea și cu care aceasta a avut o relație de cateva zile, nu a mai ezitat și a sunat-o pe Larisa pentru a vedea cum este și a-și…

- Doamna Dana, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, trece prin clipe de coșmar, dupa ce fiul sau, Leo, a inceput o relație cu Nora. Ea nu poate accepta ce se intampla intre cei doi și considera ca concurentul este spalat pe creier de catre iubita lui, deoarece el nu a fost crescut in felul acesta.

- Nora și Leo, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, au parte de o dragoste plina de incercari, pentru relația lor de inceput de drum. Concurenta pare ca are planuri de viitor cu iubitul ei și i-a spus ca va fi un tatic bun. Iata ce schimb de replici a avut cuplul!

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii și-a facut apariția o noua concurenta. Iata cine este Juliana, cu ce se ocupa, dar mai ales cum au reacționat mamele cand au vazut-o!