- In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, Razvan Marina și Ionuț Varodi au facut noi detalii despre destramarea Gaștii Zurli. Iata ce au marturisit bucatarașul Lulu și Truli!

- Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, și Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, au dat-o la pace. Balaj a vorbit despre FCSB la GSP Live și a declarat ca roș-albaștrii au ratat titlul in ultimii ani și din cauza faptului ca nu s-au concentrat doar pe echipa lor. Gigi Becali a reacționat aspru:…

- Geanina Ilieș a dezvaluit cat de mult s-a schimbat in ultimii ani. Prezentatoarea de la Antena Stars a oferit informații despre viața de mama. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Brigitte Pastrama s-a mutat de o buna perioada din Romania. Locuiește in Dubai, in Emiratele Arabe Unite, acolo unde și-a cumparat și o casa pe care a renovat-o. Nu pentru ea a facut aceasta schimbare, ci pentru Sara, fiica ei in varsta de 16 ani. In urma cu aproximativ un an de zile, Brigitte Pastrama…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, il propune pe Damjan Djokovic (33 de ani), mijlocașul lui FCSB, la Rapid. Șumudica a vorbit la telefon cu fostul lui elev de la Al Raed. Intrebat de Djokovic ce ar trebui sa faca in viitor, antrenorul susține ca nu i-a raspuns. Insa, il propune pe Damjan conducerii…