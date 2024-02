Loredana Chivu a caștigat o alta batalie in instanța! Dupa zeci de procese intentate, vedeta din showbiz-ul de la noi a ieșit din nou victoriasa. Dupa luni bune de la desparțirea de fostul logodnic, dar și numeroase certuri in care a fost implicata in urma relației cu acesta, se pare ca magistrații au decis. Iata primele declarații ale fostei asistente de la Antena 1!