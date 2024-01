Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu, fosta soție a lui Gabi Badalau, s-a pozat in ipostaze tandre alaturi de Mihai Daniel. Fotografiile publicate de artista in mediul online au generat o mulțime de reacții din partea fanilor, iar mulți s-au intrebat daca cei doi formeaza un cuplu. Iata care este relația dintre ei, de…

- Claudia Patrașcanu a aparut in ipostaze tandre alaturi de Daniel, fosta ispita masculina de la „Insula iubirii”. Cantareața nu s-a mai afișat cu niciun barbatul dupa desparțirea de Gabi Badalau.Intr-o apariție surprinzatoare și plina de pasiune, Claudia Patrașcanu a starnit controverse in mediul online,…

- Fosta ispita de la Insula Iubirii, Nicoleta Dragne pare sa fie lovita de ghinion in ultimul timp. Aceasta și-a pierdut cel mai bun prieten pe data de 2 noiembrie 2023. Dupa ce Nor, cațelul Nicoletei, a disparut, au inceput toate problemele pentru aceasta. Cine o harțuiește pe Nicoleta Dragne și de ce…

- Nicoleta Dragne nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei și asta pentru ca și-a pierdut cainele in urma cu o saptamana. Fosta ispita de la Insula Iubirii este dispusa sa ofere 5.000 de euro recompensa pentru animalul pierdut. Iata ce declarații a facut ea la Xtra Night Show despre acest subiect!

- Dana Badea și iubitul ei, Alin, nu au scapat de problemele cu legea. Cei doi au fost reținuți de curand, iar cel care a facut anunțul a fost un apropiat al cuplului. Se pare ca la mijloc a fost vorba de o neințelegere care s-a transformat intr-un conflict in toata regula.

- Ahmad Daas are planuri mari pentru perioada urmatoare, asta pentru ca iși dorește sa iși extinda afacerea pe care o are impreuna cu fratele sau. Totodata, fosta ispita de la Insula Iubirii sta cu gandul la familia lui ramasa in Israel, pentru care iși face griji.

- Exista sau nu o idila intre Bianca Giurca și Alin Simoiu? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele telespectatorilor de la Insula Iubirii, deoarece cei doi au fost foarte apropiați in emisiune și s-au ințeles foarte bine. Ei bine, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, fosta ispita a emisiunii a…

- Foarte multe persoane o cunosc pe Bianca Pop, insa nu mulți știu cum arata femeia care i-a dat viața. Ei bine, fosta ispita de la Insula Iubirii a postat pe rețelele de socializare o imagine emoționanta cu mama ei. Iata cum arata mama brunetei, dar și ce postare a facut aceasta pe Instagram!