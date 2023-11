Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Sezonul 6 al emisiunii "America Express - Drumul Soarelui" aduce o noua provocare plina de suspans. Cu fiecare episod, aventurierii de pe Drumul Aurului trebuie sa depașeasca obstacole și sa invețe lucruri noi pentru a avansa…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- Ada Galeș a fost la un pas sa clacheze in ediția 7 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 29 octombrie 2023. Concurenta a izbucnit in lacrimi, chiar in fața camerelor de filmat.

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei. Oricat de fascinanta este, insa, aceasta tema, ea le va aduce provocari care vor impinge unele…

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei.

- America Express – Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Inima continentului sud-american bate in ritm salbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui. Echipele au pornit in explorare prin vai și munți, plaje, jungle și deșerturi in peisaje suprarealiste. Un drum care se intinde pe…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Concurenții au ajuns in Comuna 13, considerata candva cea mai periculoasa zona din lume, fiind casa neclintitului Pablo Escobar. Aici, in capitala criminalitații din urma cu trei decenii, echipele aveau sa descopere povești…

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu au avut un parcurs frumos la America Express, pe Drumul Aurului, iar cei doi concurenți au ajuns in marea semifinala a emisiunii. Acum, in exclusivitate la Xtra Night Show, celebra actrița a vorbit despre fobia peste care a trecut, dupa participarea la emisiune.…