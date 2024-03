Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie a acestui an, Constantin Enceanu a caștigat o prima lupta cu Niculina Stoican, in instanța, iar artista de muzica populara ar trebui sa-i achite colegului de breasla cheltuieli de judecata in valoare de 2975 de lei. Ce a declarat Constantin Enceanu despre o posibila impacare cu interpreta…

- In prezent se bucura de o cariera de succes, dar Constantin Enceanu recunoaște ca lucrurile nu au mers intotdeauna ca pe roate in viața profesionala. Artistul a marturisit ca au existat multe momente in care a vrut sa renunțe la muzica, insa ulterior a gasit puterea sa mearga mai departe.

- In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, Daniel Onoriu și-a prezentat locuința unde a trait alaturi de inca soția lui, Isabela Onoriu. Iata cum arata locuința unde fostul pilot și Isabela Onoriu și-au petrecut cei șase ani de relație!

- Radu Valcan a implinit astazi 47 de ani, iar soția lui, Adela Popescu i-a transmis un mesaj emoționant inca de la primele ore ale diminetii. Cei doi formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz. Au impreuna 3 copii și o casnicie așa cum și-au dorit.Pentru ca astazi Radu Valcan implinește…

- Intr-o atmosfera plina de bucurie și tradiție, Papa Francisc a sarbatorit cu fast ziua sa de naștere la venerabila varsta de 87 de ani. Evenimentul a fost marcat printr-o petrecere tradiționala la Vatican, unde aproximativ 200 de familii au participat pentru a sarbatori impreuna cu Suveranul Pontif.

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Natalia Mateuț. Co-prezentatoarea de la Xtra Night Show implinește 33 de ani pe 17 decembrie, moment in care și-a dorit sa fie alaturi de familie și persoanele apropiate. Ce dorința are vedeta.

- A fost mare petrecere mare in weekend-ul trecut la Hotel Ina din Borșa. Acolo celebrul designer Catalin Botezatu s-a petrecut de ziua lui in stil mare, petrecerea fiind cu mulți invitați. Printre cei care i-au urat La Mulți Ani a fost și interpreta de muzica populara Oana Font, care a și susținut un…

- Incepand de astazi, 228 de varstnici care au depus cereri in cursul lunii octombrie, vor primi acasa, prin mandat postal, sumele oferite de administratia locala.Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, luna aceasta sunt premiate 114 de persoane care au implinit 80 de ani, 28 persoane care au…