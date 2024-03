Stiri pe aceeasi tema

- In prezent se bucura de o cariera de succes, dar Constantin Enceanu recunoaște ca lucrurile nu au mers intotdeauna ca pe roate in viața profesionala. Artistul a marturisit ca au existat multe momente in care a vrut sa renunțe la muzica, insa ulterior a gasit puterea sa mearga mai departe.

- Pe data de 16 ianuarie, Constantin Enceanu a schimbat prefixul, a implinit 60 de ani. Invitat in platoul Xtra Night Show, indragitul cantareț de muzica populara a povestit cum și-a petrecut ziua de naștere.

- Constantin Enceanu și Angelica, soția acestuia, probleme cu legea. De ce sunt chemați cei doi parteneri in fața magistraților in calitate de "parați". Cantarețul mai are un proces pe rol, dupa ce a decis sa dea in judecata „ Ansamblul Maria Tanase” din Craiova, condus de colega sa, Niculina Stoican.

- Sunt la ordinea zilei disputele, inclusiv in lumea muzicii populare romanești. Referitor la recentul proces, intentat de Constantin Enceanu șefei lui, Niculina Stoican, pe motiv ca nu i-ar fi marit salariul, la ansamblul artistic, Gheorghe Turda a dorit sa faca o mica precizare, in exclusivitate pentru…

- Constantin Enceanu a caștigat o prima lupta in scandalul cu Niculina Stoican. Dupa ce in urma cu cateva luni, artisul și-a exprimat nemulțumirea fața de colega de breasla, scandalul s-a mutat in instanța. Ce au hotarat magistrații

- Connect-R și Misha au format unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul romanesc, insa și-au spus „adio” in urma cu 5 ani. Din iubirea lor a venit pe lume micuța Maya, iar parinții au ramas in relații bune. Vacanțele le petrec impreuna, in diferite destinații exotice sau din Europa și se bucura…

- Andreea Antonescu a vorbit despre relația pe care o are cu cei doi tați ai fetițelor sale. Cum se ințelege artista cu aceștia, dar și ce spune despre o posibila impacare cu unul dintre ei. Cantareața a facut declarații exlcusive pentru Spynews.ro.

- Niculina Stoican (52 de ani) a dat carțile pe fața in scandalul mocnit dintre ea și cunoscutul artist Constantin Enceanu (59 de ani). Acesta a dat in judecata „Ansamblul folcloric Maria Tanase” din Craiova, condus de colega Niculina Stoican, invocand faptul ca nu a fost promovat de aproape doua decenii.…