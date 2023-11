Stiri pe aceeasi tema

- De cateva luni bune de zile, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formeaza, oficial, un cuplu. Dupa desparțirea de Deea Maxer, artistul și-a gasit fericirea in brațele coregrafei. Relația lor este tot mai serioasa, iar Dinu Maxer i-a cunoscut deja pe parinții femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste…

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru sunt impreuna de aproximativ doi ani. Povestea lor de dragoste a inceput in Vama Veche, acolo unde s-au cunoscut. Intrei cei doi exista o diferența de varsta destul de mare, insa acest lucru nu i-a impiedicat sa-și continue relația. Doine Teodoru, despre diferența…

- Daniela Gyorfi și George Tal formeaza un cuplu de mai bine de 18 ani, dar in urma cu ceva timp, cei doi au decis sa doarma separat, chiar daca artista și iubitul ei sunt de nedesparțit atat in viața de zi cu zi, cat și in cariera.

- Daca zilele trecute ne povestea despre planurile de viitor pe care le are alaturi de noul iubit, iata ca, acum, asistenta de la "Neatza cu Razvan și Dani" a facut noi dezvaluiri despre barbatul din cauza caruia simte din nou fluturi in stomac. Așadar, vedeta a vorbit deschis despre acest subiect, in…

- La sfarșitul saptamanii trecute, un incident grav ar fi avut loc la o creșa din Bragadiru. Potrivit stiripesurse.ro, parinții unei fetițe au fost șocați in momentul in care și-au luat fiica de la gradinița lovita. Ce spune mama fetiței care ar fi fost agresata.

- Invitata seara trecuta in platoul Xtra Night Show, Laurette a vorbit despre relația pe care o are in prezent cu Magaye Gueye, barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta locuiește inca in apartamentul lui din Paris.

- Apar noi detalii cu privire la relația Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau. Deși au pozat in cuplul perfect inclusiv la un eveniment important din lumea mondena, problemele intre cei doi au inceput in urma cu cateva saptamani.