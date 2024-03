Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții de la Asia Express 2024 se pregatesc de experiența de pe Drumul Zeilor. Echipele au plecat in acest weekend, iar Betty Salam și soțul au ajuns primii la aeroport. Cu ce ganduri au pornit in competiție.

- Catalin Rizea a facut declaratii sincere despre relatia cu sotia, Adda! Ne-a dezvaluit cu ce probleme se confrunta in relatia de cuplu, dar si cum reusesc sa le depaseasca. Mai mult, un membru al familiei urmeaza sa intre in sala de operații.

- Dupa ce a surprins pe toata lumea cu cererea in casatorie pentru noua iubita, Nicolae Guța a vorbit și despre relația pe care fiul lui, Alberto, o are. Iata care este relația pe care o are manelistul cu nora sa!

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt casatoriti din 2015 și au impreuna doua fete. Casnicia lor a fost una discreta, dar nu lipsita de probleme. Activi in mediul online, cei doi nu au ezitat sa dezbata cu fanii chiar și probleme din relația de cuplu. De data asta, prezentatoarea TV a abordat un subiect…

- Anamaria Prodan a vorbit deschis despre cat de speciala este relația dintre Ronald Gavril și fiul ei. El a devenit un exemplu pentru Laurențiu Reghecampf Jr., mai ales din punct de vedere al carierei. Anamaria prodan considera ca este important ca fiul ei sa aiba alaturi un campion.

- Catinca Roman a facut mai multe dezvaluiri despre relația surorii cu Marius Elisei. Aceasta a considerat ca cei doi nu s-au potrivit, inca de la inceput, astfel ca desparțirea era inevitabila. Vedeta considera ca fostul cumnat a profitat de celebritatea Oanei Roman, el dorindu-și sa devina cunoscut.

- Bianca Dragușanu a luat decizia de a ține dieta inainte de Craciun, pentru ca in ultima perioada ar fi exagerat cu consumul de alimente bogate in calorii. Fosta prezentatoare a apelat la nutriționist pentru a-i face un regim personalizat.Deși multe femei admira felul in care Bianca Dragușanu arata și…

- Adina Halas este una dintre cele mai populare influencerițe din Romania și o prezenta constanta pe micile ecrane. Aceasta este casatorita de 13 ani cu soțul ei, Lucian Hugeanu, și au impreuna un baiețel. La fel ca majoritatea cuplurilor, cei doi au trecut, de-a lungul timpului, prin numeroase provocari.In…