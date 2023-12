Anamaria Prodan a reușit sa aiba o viața perfecta datorita muncii depuse de-a lungul anilor. Intrebata ce ar face in cazul unui impas financiar, impresara marturisește ca nu va vinde nimic din moștenirea copiilor, ci va munci la fel ca și pana in prezent. Tot ce a strans pana in prezent, este in siguranța pentru cei 3 copii, Rebecca, Sarah și Laurențiu Jr.