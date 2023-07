Stiri pe aceeasi tema

- OnePlus a fost pe val pe 5 iulie 2023, lansand doua telefoane OnePlus Nord , dar si o pereche de casti OnePlus Nord. E vorba despre OnePlus Nord Buds 2R, cele mai ieftine casti scoase de OnePlus pana acum. Ce dotari ofera ele aflati mai jos. Aceste casti TWS suporta Dolby Atmos si ofera suport pentru…

- ZTE are un sub brand numit Nubia, care de cativa ani propune telefoane de gaming Red Magic care fac fata concurentei ASUS ROG Phone-urilor. Se si disting prin ventilatoare fizice, aerisiri decupate generos si iluminare RGB in jurul ventilatorului. Acum Nubia a lansat si prima sa tableta, Red Magic Gaming…

- In doar cateva zile, pe 29 iunie ASUS va prezenta noul sau flagship, telefonul ZenFone 10. Acesta va ramane la abordarea mignona a predecesorului, va pastra si spatele rugos si camera duala. Azi aflam noi specificatii ale sale si vedem imagini proaspete cu el. Deja am vazut randari cu ZenFone 10 care…

- Xiaomi 13 Ultra a debutat in China in aprilie, iar acum primim in sfarsit o data de lansare globala. Ramura din Hong Kong a celor de la Xiaomi a confirmat ca va tine un eveniment pentru debutul lui Xiaomi 13 Ultra in Europa pe 7 iunie 2023. O scapare recenta de pret a dezvaluit faptul ca Xiaomi 13 Ultra…

- Cititorul de amprente e integrat in butonul Power lateral si nu in ecran, cum ne-am fi asteptat. In modulul foto dreptunghiular din spate se afla 4 senzori, ceva nu prea mai vedem in ziua de azi. Include un senzor principal de 108 megapixeli, cu stablizare optica, camera de 8 MP ultrawide, camera de…

- Huawei a mai tinut un eveniment important pe 18 mai, dupa cel de pe 9 mai din Munchen. De aceasta data evenimentul a avut loc in China si a inclus o prezentare a unei noi tablete high end. E vorba despre Huawei MatePad Air, despre care avem detalii mai jos. MatePad Air este o tableta Android cu ecran…

- Motorola a dezvaluit Moto G 5G cu cativa ani in urma, drept cel mai ieftin telefon cu 5G la acel moment si el costa in jur de 1000 lei sau chiar sub. Acum vine succesorul sau, Moto G 5G (2023), ale carui dotari le aflati mai jos. Moto G 5G (2023) vine cu suport pentru retele 5G sub-6 GHz si asta multumita…

- HMD a lansat un nou telefon robust, care rezista la contacte dure, apa, praf: Nokia XR21. Vine cu certificare IP69K si certificare militara si este succesorul lui Nokia XR20. Beneficiaza de certificare militara MIL-STD-810H. Are de asemenea certificare IP69K, cea mai inalta protectie contra apei si…