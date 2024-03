Un start-up finlandez a inventat o baterie cu nisip care poate incalzi un oraș intreg, pe timp de iarna, timp de o saptamana! Bateria are dimensiuni impresionante! Start-up-ul finlandez Polar Night Energy a inventat o baterie cu nisip care poate stoca necesarul de caldura pe timp de iarna al unui oraș, timp de o saptamana. Bateria are o capacitate de stocare a energiei termice din surse solare și eoliene de pana la 100 MWh. Bateria care incalzește un oraș intreg are dimensiuni impresionante Noua baterie este foarte prietenoasa cu mediul! Mai exact, noua tehnologie pe baza de nisip va contribui…