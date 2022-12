Xiaomi anunţă flagship-urile Xiaomi 13 şi Xiaomi 13 Pro, cu optică Leica şi procesor Snapdragon 8 Gen 2 Xiaomi a anuntat pe 11 decembrie telefoanele sale flagship pentru anul 2023, furand startul in fata rivalilor sai. E vorba despre telefoanele Xiaomi 13 si Xiaomi 13 Pro, care beneficiaza de procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dar si de optica Leica. Telefoanele au destul de multe elemente in comun, dar Xiaomi 13 Pro e flagship-ul real, mai ales daca ne uitam la camera, care include 3 senzori de 50 de MP. Xiaomi 13 Xiaomi 13 e modelul mai mic, cu ecran de 6.35 inch, dar nu mai e asa mignon ca Xiaomi 12 totusi. Vine cu un modul foto mai mare si mai elegant decat al predecesorului si cu un imprimeu… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

