Xiaomi 13T Pro aduce optică Leica pe seria T, are încărcare la 120W Xiaomi a prezentat pe 26 septembrie 2023 noua serie de telefoane Xiaomi 13T, care include modelele Xiaomi 13T si Xiaomi 13T Pro. Ce fac ele special? Aduc in gama T optica Leica, o premiera si ofera si procesoare MediaTek puternice. In acest articol aflam ce poate Xiaomi 13T Pro. Avem de-a face cu un telefon care aduce optica Leica pe toate camerele sale, plus lentile asferice cu multe elemente (5P, 7P). Telefonul are un spate din piele vegana granulara, disponibil pe albastru sau verde, dar are si o versiune neagra cu spate din sticla. Cantareste 200 de grame si are o rama patratoasa. Ecranul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

