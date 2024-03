Stiri pe aceeasi tema

- Astazi va prezentam o noua iluzie optica le da batai de cap internauților. Privește cu atenție imaginea de mai sus. Unde sunt ascunse cele 7 pisici? Poți sa le gasești in mai putin de 5 secunde? Iluzia optica care va pune mintea la contribuție Iluziile optice sunt puzzle-uri vizuale cu aplicații in…

- Redacția SpyNews.ro iți propune și in aceasta seara un test de atenție. Tot ce trebuie sa faci este sa identifici pinguinul ciudat ascuns in imaginea de mai jos. Pune-ți mintea la contribuție și vezi daca poți da un raspuns corect in timpul alocat. Ai la dispoziție 11 secunde.

- O noua iluzie optica iți pune la incercare capacitatea de concentrare. In imaginea de mai jos este ascunsa cifra 5.Caut-o și, daca o gasești in 5 secunde, inseamna ca ai un nivel de concentrare de invidiat!Persoanele care dau dovada de acest "har" sunt speciale. Te numeri printre ele?Rezolvarea, mai…

- Iluziile optice reprezinta un mod interesant de a-ți testa atenția la cele mai mici detalii. Astfel de teste sunt folosite de experți pentru a masura IQ-ul unei persoane. Pentru astazi v-am pregatit un astfel de test foarte interesant. Ce balon ține copilul in mana Iluziile optice au devenit extrem…

- Testul de astazi va va testa la maxim percepția vizuala. Astfel de teste sunt folosite de specialiști pentru a determina IQ-ul unei persoane. Unul dintre criteriile pe care aceștia se bazeaza este rapiditatea cu care este efectuat testul. Test optic. Cat de repede il poți rezolva? Iluziile optice au…

- Redacția SpyNews.ro iți propune și in aceasta dupa amiaza un test IQ. Tot ce trebuie sa faci este sa iți folosești vederea pentru a descoperi o periuța de dinți ascunsa in aceasta scena de construcție. Ai la dispoziție doar 8 secunde pentru a da un raspuns corect.

- Iluziile optice pot fi foarte dificile, deoarece te provoaca sa gasești detalii in imagini pe care altfel nu le-ai putea vedea. Aceasta iluzie optica te provoaca sa identifici 10 animale in acest peisaj de natura moarta.

- Anul 2024 incepe cu o noua provocare ce ii pune la grea incercare pe internauții din toate colțurile lumii. De aceasta data, testul de inteligența ia forma unei iluzii optice cu o tematica de sarbatoare. Privește cu atenție desenul, crezi ca poți sa gasești in mai puțin de cinci secunde perechea diferita…