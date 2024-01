Xi Jinping și China comunistă se vor confrunta cu un alt an dificil Intrebarea care se pune este daca guvernul din China va putea sa țina sub control disidența pe fondul numeroaselor provocari. In fiecare an, pe 31 decembrie, in China se dezvaluie un licar de imagine dintr-o lume impenetrabila. La televiziunea de stat chineza, Xi Jinping iși adreseaza discursul de Anul Nou națiunii. Internauții chinezi analizeaza cu atenție inregistrarea: nu au alta ocazie sa-l vada pe liderul lor stand la ceea ce pretinde a fi biroul sau. Ei schimba analizele referitoare la colecția de fotografii a lui Xi, expuse pe rafturi in spatele sau. Și interpreteaza cuvintele lui rostite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a statului american Michigan a anunțat, miercuri, ca nu va lua in considerare o inițiativa cetațeneasca pentru descalificarea fostului președinte Donald Trump la alegerile preliminare de anul viitor, relateaza Reuters.

- Banca Centrala a Frantei se asteapta la o redresare a economiei doar in 2025Economia franceza se va redresa doar in 2025, cand inflatia mai scazuta va spori puterea de cumparare, se arata in estimarile publicate marti de Banca Centrala a Frantei, transmite Reuters, conform Agerpres. A doua…

- Prim-ministrul Rusiei, Mihail Mishustin, se afla intr-o vizita de doua zile la Beijing, unde se va intalni cu președintele Chinei, Xi Jinping, precum și cu premierul, Li Qiang. Potrivit presei de stat de la Moscova, aceasta vizita reprezinta cea de a 28-a intalnire regulata a prim-miniștrilor Rusiei…

- Donald Trump a fost pus sub acuzare de doua ori, a incercat sa impiedice transferul pașnic al puterii dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2020, se confrunta cu zeci de acuzații in mai multe cazuri penale, iar criticii sai avertizeaza ca el comploteaza pentru a conduce ca un autocrat. Cu toate…

- Se estimeaza ca economia globala va creste cu 2,9% in acest an, a aratat un sondaj Reuters, cresterea de anul viitor urmand sa incetineasca la 2,6%. Majoritatea economistilor se asteapta ca economia globala sa evite o recesiune, dar au semnalat posibilitati de ”recesiuni usoare” in Europa si Regatul…

- Gazprom va furniza o cantitate suplimentara de gaze Ungariei iarna viitoare si va oferi Chinei inca 600 de milioane de metri cubi in acest an, pe langa obligatiile contractuale, a declarat seful grupului, Alexei Miller, citat de agentia de presa rusa TASS, transmite Reuters, preluat de News.ro.

- Fondul Monetar International (FMI) a inrautatit estimarile privind cresterea economica a Chinei si a zonei euro, in timp ce avansul economiei mondiale ramane scazut si inegal, in pofida „soliditatii remarcabile” a PIB-ului SUA, conform celui mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat marti de…