Xi Jinping, filmat în timp ce îl mustra pe omologul său canadian, premierul Justin Trudeau - VIDEO Discutia a avut loc in marja summitului G20 din Indonezia. Xi Jinping i-a vorbit lui Trudeau in mandarina, cu zambetul pe buze, iar premierul canadian parea evident stinjenit de reprosurile facute de liderul chinez. In ciuda dialogului aprins, cei doi au incheiat conversația cu o strangere de mana, dar au plecat in directii opuse. Ieșirea publica a lui Xi Jinping este o abatere foarte rara de la aparitiile sale obișnuite, care sunt foarte atent pregatite. „Tot ceea ce am discutat a ajuns in presa si acest lucru nu este adecvat. Si nu asa s-a desfasurat conversatia. Daca a existat sinceritate din…

