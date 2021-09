Stiri pe aceeasi tema

- In a treia ediție X Factor 10, Robert Cristian Nicolae i-a cucerit pe jurați cu o interpretare atat cu vocea, cat și cu instrumentul. Cum s-a descurcat pe scena concurentul care canta la Karaoke cu Florin Ristei, in trecut.

- In a treia ediție X Factor 10, Alexandra Ioana Bordei a venit cu incredere și a impresionat jurații cu interpretarea piesei "Dark Horse", de Katy Perry. Concurenta i-a surprins pe jurați cand a marturisit cu ce finalista X Factor e inrudita.

- In a treia ediție X Factor 10, Delia Andrei i-a uimit pe jurați cu o prestație cum nu se așteptau. Aceasta a demonstrat ca are talentul in sange și ca vrea sa faca muzica exact ca Delia, pentru ca ii poarta numele.

- In a treia ediție X Factor 10, Quartet Belcanto a impresionat jurații cu intereptarea "Ti Amero", de Il Divo. Armoniile cu adevarat inalțatoare i-au copleșit și i-au captat pe toți intr-o poveste muzicala speciala.

- Zece premii au fost acordate la Astra Film Festival la capatul a opt zile in care spectatorii au avut prilejul sa participe la 200 de evenimente culturale. Juriul, alcatuit din personalitati culturale din Romania si din strainatate, a avut de evaluat 41 de filme inscrise in cele patru sectiuni competitionale…

- Noul sezon X Factor i-a adus pe scena pe cațiva invitați speciali care au creat un moment unic. Pe scena au urcat Andrada Precup, Dragoș Moldovan, Lorelai Moșneguțu, Jeni Ion, Anamaria German și Vlad Negoița, spre incantarea tuturor celor din sala.

- Delia Matache este cunoscuta pentru look-urile sale indraznețe și neobișnuite. De-a lungul anilor, cantareața și-a schimbat de mai multe ori aspectul in mod radical, iar transformarea este uriașa daca ne gandim la cum arata in 2012, in sezonul 2 al emisiunii X Factor și primul ei sezon ca jurat.

- La doar 24 de ani, bistrițeanul Cristian Bodnar este considerat de-a dreptul briliant de catre englezi. Acesta este singurul roman ales Global Winner in Computer Science, la Undergraduate Awards. Premiul este numit și „Junior Nobel Prize” și a fost caștigat de tanar in 2018. Trei ani mai tarziu, Cristian…