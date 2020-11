Stiri pe aceeasi tema

- A inceput etapa Bootcamp-ului in sezonul cu numarul noua al competiției X Factor! Jurații au avut o intrare spectaculoasa pe scena, iar cele doua doamne Delia și Loredana au impresionat prin ținutele lor.

- Grupa de baieți cu varsta sub 24 de ani al carei mentor este, anul acesta, Loredana, va trai emoțiile Bootcamp-ului saptamana aceasta, cand X Factor se vede in porție dubla, joi și vineri, de la ora 20.30, la Antena 1.

- Și daca unii nu iau nici macar un ”DA”, ei bine, el i-a luat pe toți! Iulian Selea a facut furori pe scena de la ”X Factor”, reușind sa-i innebuneasca pe jurați cu timbrul sau! Fostul solist al trupei ”Maxim” a trecut direct in bootcamp!

- "Chiar și daca aș caștiga X Factor, aș vrea sa mai cant pe strada, pentru ca e o bucurie pentru mine, imi place! M-am nascut in Florida și in 1993 parinții mei s-au mutat in Romania, sa lucreze in orfelinate, cu copiii. Iubesc țara asta! La 20 de ani am avut cancer in stadiul 4, de…

- Apollo și Artemis Evanghelos sunt doi frați din Grecia care s-au stabilit in Romania in urma cu treisprezece ani, atunci cand erau doar niște copii. Acum, tinerii au venit pe scena „X Factor” pentru a face spectacol!

- "E dreptul meu sa fiu asa cum vreau, nu cum vrea societatea. Simtim presiunea societatatii, trebuie sa fim toate la fel, zvelte, tonifiate. Eu nu am 90-60-90, cu toate astea uite ca am reusit in viata fara sa ma iau dupa standardele societatii", este de parere Romanita. Romanita a cantat melodia…

- Dupa ce a strans mii de urmaritori pe Instagram, Bianca Ionescu a venit și pe scena “X Factor” in sezonul 9 pentru a cuceri inimile romanilor. Inceputul prestației ei a fost surprinzator - tanara a fost oprita de Ștefan Banica Jr. dupa doar cateva secunde.