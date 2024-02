Stiri pe aceeasi tema

- Au vrut sa plece in vacanța, insa au intampinat probleme pe aeroport. Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au confruntat cu o situație neplacuta. Artista a marturisit ca a fost pentru prima data cand a "profitat" de faptul ca este insarcinata și a cerut sa aiba prioritate.

- Ema Oprișan s-a confruntat cu probleme serioase de sanatate dupa ce a fost testata pozitiv cu Covid-19. In cadrul emisiunii Star Magazin, fosta concurenta de la Insula Iubirii a spus cum se simte in prezent și cum a afectat-o aceasta boala.

- Preotul paroh din comuna cumpana, judetul Constanta, Daniel Stefan Poenaru, trece prin incercari grele, din cauza unor probleme de sanatate. "Familia comunei noastre trece in aceasta perioada, printr o grea incercare Este nevoie sa ne unim in credinta inimile si sa ne indreptam rugaciunile la unison…

- Pentru sambata, 16 decembrie, Lorina, astrologul Click!, are predicțiile complete in cazul tuturor celor 12 semne zodiacale. Ziua de vineri se anunța una cu decizii greșite pentru unii nativi.

- Claudia Patrașcanu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul romanesc, insa puțini știu detalii din viața personala a șatenei. Fosta soție a lui Gabi Badalau are un frate mai mic. Iata ce declarații a acut Claudia Patrașcanu despre fratele ei, in urma cu puțin timp!

- In emisiunea care a avut loc in ediția de seara trecuta la emisiunea America Express, Catalin Țociu a avut parte de momente mai puțin placute, asta dupa ce o raceala dura s-a napustit asupra lui in timpul competiției. Concurentul s-a confruntat cu probleme de sanatate, motiv pentru care a avut nevoie…