Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a provocat pierderi anuale record pentru compania aeriana low-cost Ryanair de 815 milioane de euro. Restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19 au obligat compania sa anuleze 80% dintre zboruri. Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa a precizat ca in exercitiul financiar…

- Teatrul National Bucuresti isi extinde activitatea in online, pe pagina de YouTube. Conducerea teatrului vorbeste despre prima televiziune din Romania dedicata exclusiv teatrului. Lansarea are loc in aceasta seara, de la ora 20. ”Avem un studio video foarte bine dezvoltat, cu aparate performante,…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, E.S. Valeri Kuzmin a declarat pentru agenția de presa rusa ITAR-TASS ca Moscova considera decizia Romaniei de a declara persona non grata un diplomat rus ”un pas neprietenos”. Ambasadorul a mai spus, potrivit Europa FM, ca Moscova iși rezerva dreptul de a ”adopta…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat ca situația locurilor de terapie intensiva pentru pacienții cu coronavirus este mai buna in prezent decat in saptamanile trecute. Aproape 250 de paturi de ATI sunt libere, in acest moment, la nivel național. „Numarul de infectari raportat zilnic respecta…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a anuntat ca va actiona ca operator al perimetrului Neptun Deep din Marea Neagra, daca ExxonMobil va accepta oferta Romgaz. Desi au fost vehiculate mai multe nume internationale ca fiind interesate de preluarea participatiei de 50%…

- Antrenorul Naționalei de Tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a ținut jucatorilor sai un discurs care a facut deja inconjurul internetului. Naționala U21 nu s-a calificat la Campionatul European, dar nu a suferit nicio infrangere. Adrian Mutu le-a mulțumit jucatorilor sai și le-a spus ca este mandru de…

- Medicamenul Polidin, folosit in trecut ca un fel de vaccin impotriva infecțiilor bacteriene, se afla in faza studiului de laborator și, pe viitor, va putea fi din nou utilizat in Romania, spune Florin Oancea (foto), directorul Institutului Cantacuzino. „Noul imuno-modulator Polidin se afla in faza de…

- Fosta prezentatoare TV Dana Razboiu a vorbit despre relația abuziva in care s-a aflat mai mulți ani și despre ce inseamna frica de a te considera o victima a violenței domestice. Dana Razboi a marturisit, in cadrul emisiunii Deșteptarea Romaniei de la Europa FM, ca este foarte greu sa pleci dintr-o…