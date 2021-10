„Wunderkind-ul” Austriei cade în picioare Cancelarul Sebastian Kurz a demisionat dupa acuzațiile de corupție impotriva sa, dar asta nu inseamna o recunoaștere a vinovației. Cel numit “copilul-minune” al politicii austriece nu se va retrage complet și și-a pus inlocuitor un om de incredere. Precocitate, pragmatism și multa agitație – aceste trei cuvinte ii rezuma cariera: intr-adevar, Kurz devine secretar de […] The post „Wunderkind-ul” Austriei cade in picioare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

