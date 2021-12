Stiri pe aceeasi tema

- Nadine a facut naveta intre București și Paris ca sa dea „viața” personajului ei preferat, „Fluturele”, de la Masked Singer”, de la PRO TV. Ea spune ca nu regreta nimic din cele intamplate și ne-a impartașit una din lecțiile primite dupa mutarea sa in Franța, atunci cand proprietarul a intrebat-o cate…

- Patru bucureșteni care figarau in carantina la domiciliu dupa ce s-au intors dintr-o țara cu risc epidemiologic ridicat au fost gasiți de jandarmi, in noaptea de sambata spre duminica, pe o strada din Arad. Potrivit Jandarmeriei Arad, un echipaj a depistat in noaptea de sambata spre duminica…

- Elvira Popescu a fost una dintre cele mai frumoase femei romance din perioada interbelica. A urcat pe scena pentru prima data intr-un teatru din Bucuresti si a ajuns sa straluceasca in luminile reflectoarelor pariziene. Francezii au numit-o Elvire Popesco si au supranumit-o „Notre Dame de Theatre“.…

- Producator dintr-o piața din București: ”Traim cu frica sa nu ne închida cu totul!” ● Tanczos Barna: În blocurile noi sa nu mai punem centrale individuale. Ce spune ministrul despre taxarea centralelor de apartament ● Scriitorul Radu Paraschivescu restituie si el decoratia primita…

- Compania internaționala de infrastructura de transport și soluții de mobilitate SYSTRA a incheiat tranzacția de preluare a grupului italian Sws Engineering, subsidiara locala a acestuia fiind de asemenea preluata in cadrul tranzacției. Proiectul a fost gestionat local de casa de avocatura ONV LAW. …

- Mihai Sora, eseist si filosof, s-a nascut la 7 noiembrie 1916, in comuna Ianova, judetul Timis. A urmat Liceul “C. Diaconovici-Loga” din Timisoara (1927-1934), apoi Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti (1934-1938. Potrivit ”Dictionarului scriitorilor romani” (coordonatori Mircea Zaciu,…

- Mioara Mandea este manager de program pentru Observarea Pamantului Solid la Centrul Național de Studii Spațiale din Franța. A absolvit Facultatea de Geologie și Geofizica din cadrul Universitații din București in 1993, obținandu-și doctoratul la Institutul de Fizica de la Paris in 1996. In 1994 a fost…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzanescu a castigat titlul la simplu in turneul ITF de la Le Neubourg (Franta), dotat cu premii totale de 80.000 de dolari, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, pe unguroaica Anna Bondar, cu 6-1, 6-3. Buzarnescu (33 ani, 148 WTA), a treia favorita, a pierdut un…