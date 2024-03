NU SCAPI – Bărbat din Maramureș, adus din Elveția pentru a sta în închisoare Noi și noi fugari sunt aduși in țara de autoritațile romane, inclusiv maramureșeni care au crezut ca scapa de pedeapsa inchisorii daca pleaca in strainatate. In perioada 18 – 19 martie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane care aveau emise pe numele lor mandate sau decizii de executare a unor pedepse. „La data de 18 martie 2024, a fost adus un barbat, de 43 de ani, domiciliat in Bulgaria, urmarit international pentru savarsirea infractiunii de fals. Acesta a fost adus din Belgia, fiind emis de catre Judecatoria Arad, pe numele lui, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 1… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, se va da startul unui nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru…

- Grupul de lupta NATO din Romania crește temporar la nivel de brigada, de la peste 1.000 la 4.000 de militari. Efectivele trupelor NATO din Romania se vor mari cu inca 3.000 de militari, incepand din primavara anului viitor. Majoritatea dintre ei vor veni din Franța, spre a se alatura Grupului de Lupta…

- In atenția senatorilor se afla o propunere legislativa pentru modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. Mai exact se dorește schimbarea duratei mandatului aleșilor locali de la 4 la cinci ani. Cand spunem aleși locali ne referim la primari, viceprimari, consilieri…

- Poșta Ruiei a suspendat pentru doua luni livrarea de colete prin intermediul transportului rutier și feroviar in 24 de țari europene. Acest lucru este menționat in anunțul publicat al companiei. Livrarea aeriana continua sa funcționeze ca de obicei, se arata in comunicat. Coletele nu se livreaza temporar…

- La data de 25 ianuarie 2024, Politia Romana a adus in tara doua persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea sau de arestare preventive, potrivit Politiei Romane. Conform sursei citate, a fost adusa o femeie, de 35 de ani, din Bucuresti, urmarita international…

- Un clujean urmarit internațional pentru furt, a fost depistat in Marea Britanie. Acesta a fost adus in țara pentru ca mai are de executat un an de inchisoare. Poliția Romana a adus in țara 6 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea sau de arestare preventiva.…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut, in 2023, 34 de deplasari externe, care insumeaza cheltuieli de peste 41 de milioane de lei, a transmis Administrația Prezidențiala, pentru Agerpres. Spre comparație cu anul trecut, cheltuielile sunt mai mult decat duble, cand vizitele oficiale ale lui Iohannis au…