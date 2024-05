Stiri pe aceeasi tema

- Cafeaua a fost intotdeauna o bautura de baza dimineața și la pranz, timp de decenii. Daca sunteți un devotat al cofeinei, pot exista unele cazuri in care consumul unei cești de cafea decofeinizata este o opțiune mai oportuna, scrie thestreet.com. Ar putea fi in timpul pranzului sau al cinei, daca sunteți…

- „Sindicatul a sesizat si solicitat in numeroase randuri conducerii CNAIR necesitatea angajarii de personal muncitor, pentru a putea face fata lucrarilor care trebuie desfasurate. Pana acum, Centrele de Intretinere si Coordonare si districtele, care sunt “celula” de baza a Companiei in asigurarea intretinerii…

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat, vineri, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este o sansa istorica pentru Romania si ca spera ca fondurile alocate sa fie cheltuite pana in anul 2026, astfel incat sa nu fie restituite. „In cadrul Consiliului ECOFIN, ministrii economiei si finantelor…

- Premierul a facut anunțul! Marcel Ciolacu a transmis ca Guvernul aloca bani pentru alte noua proiecte de investitii noi prin PNRR, in Sanatate, Turism, Cultura si Justitie. „Investitiile prin fonduri europene raman marea noastra prioritate. Alocam bani pentru alte 9 proiecte de investitii noi prin PNRR,…

- Garda Civila, Inspecția Muncii și Institutul Aragonez de Securitate și Sanatate in Munca investigheaza decesul unui șofer de camion roman al carui cadavru a fost gasit marți, pe marginea drumului A-132, in apropierea municipiului Bailo, in regiunea Jacetania. Luni, el fusese dat disparut, scrie cotidianul…

- Principalele ocupații in care domina femeile pe piața muncii in Romania sunt cele din vanzari, educație și sanatate, arata datele Institutului Național de Statistica, publicate cu prilejul zilei de 8 Martie. Mai precis, conform recensamantului din 2021, in Romania erau la acel moment peste 323.000 de…

- La data de 05 martie a.c., in jurul orei 14:55, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 59 de ani, in timp ce efectua lucrari de sapare a unui șanț de colectare a apei pluviale pe DJ693,…

- Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a avut loc, luni, in jurul orei 9.45. Politistii din Adjud au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca in municipiul Adjud un barbat, de 36 de ani, angajat al unei societati, a fost ranit grav de o cutie cu o incarcatura de aproximativ 1.300 de kilograme,…