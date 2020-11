Stiri pe aceeasi tema

- Duo-ul suedez NOTD lanseaza un nou single antemic, “Nobody”, featuring Catello. Nobody revine la stilul pop-dance care a consacrat proiectul, dupa hitul din 2019, “So Close”, feat. Georgia Ku (peste 400 de milioane de stream-ur), piesa care a ajuns pe primul loc in topurile muzicale si a primit o nominalizare…

- Trupa byron lanseaza "Apa si cer", un nou single de pe albumul "Noua". La un an de la lansarea albumului 'Noua', cei de la byron prezinta un nou single de pe acesta: piesa 'Apa si cer', intr-o varianta live interpretata la concertul de lansare 'Noua' de la Arenele Romane din Bucuresti (noiembrie…

- Dupa super colaborarea cu The Motans pentru “Din trecut”, Alina Eremia revine cu single-ul “Noi”, cea mai noua piesa semnata de Alina Eremia. Cu un videoclip inedit, o poveste emoționanta și sincera, inspirat din cultura japoneza, in care firul roșu exprima doua suflete care se gasesc in aceasta viața,…

- Adrian Funk și OLiX revin cu o noua piesa fresh, If You Want Me, și o colaborare dance cu Blaga, condimentata cu un vibe de libertate. If you want me este și primul lor single, care provoaca la dans inca de la primele beat-uri. Piesa a fost compusa de Ciprian Blaga, scrisa de Bianca Cojocaru, iar de…

- Dupa colaborarea de succes cu Victor Biliac (DJ Osaka) pentru piesa „Kayaye”, Leya D. lanseaza „Ta Ra Ra”, un single despre iubire, dar și despre libertatea de a putea alege sa traiești așa cum ai visat. Iar videoclipul completeaza prin imagini povestea versurilor. „Ta Ra Ra” este o piesa care transmite…

- Celebrul duo Marcus si Martinus, unul dintre fenomenele pop din Scandinavia, lanseaza primul single de anul acesta – “Love You Less”. De-a lungul timpului, cei doi baieti au lansat hituri ca “Elektrisk”, “Like it Like it”, “Girls” (feat. Madcon) sau “Dance With You”. La doar 18 ani, Marcus si Martinus…

- AMI și Florian Rus revin cu o noua colaborare pentru piesa ”Regrete”, o piesa optimista in ciuda titlului, o invitație la o viața traita intens, fara limite, cu distracție și experiențe memorabile. Piesa a fost compusa de Florian Rus, Bogdan Todor și Alex Ghinea, text Florian Rus, Bogdan Todor și producție:…

- „Drown“ este al doilea material lansat de Banding in pandemia generata de COVID-19, creatie a producatorului maghiar de muzica electronica OIEE si duo-ul electronic romanesc NEON. Piesa este o fuziune de synth-wave si electro-pop sound cu un iz nostalgic al anilor ’80.