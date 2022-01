World Bank lowers Romania’s 2022 GDP growth projection to 4.3%

Stiri pe aceeasi tema

- Romania‘s Finance Ministry said on Monday that the country’s general consolidated budget deficit increased to 4.7% of the Gross Domestic Product (GDP) after the first 11 months of 2021 compared to 4.03% of GDP between January and October, according to Agerpres. The execution of the general consolidated…

- Presupusul autor al dublului asasinat de la Iasi va fi adus in Romania marți seara. Barbatul de origine marocana, care a fugit din țara in noaptea comiterii crimelor, a fost reținut, saptamana trecuta, in Italia, la Roma. “Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia (Poliția Statala…

- The European Commission announced on Monday that it has approved under the EU State aid rules, Romania‘s map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027, within the framework of the revised Regional Aid Guidelines (RAG). “The revised RAG adopted by the Commission on 19 April 2021…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in contextul actual, al exploziei prețurilor la energie și gaze, statele membre ale Uniunii Europene, printre care și Romania, trebuie sa investeasca rapid in energie regenerabila pentru a asigura acces tuturor cetațenilor,…

- Partidul Forța Liberala, anunțat de Ludovic Orban ca fiind o noua forța politica pe care vrea sa o lanseze saptamanile urmatoare exista deja. Pe internet, insa. Portalul Wikipedia, versiunea in limba romana, anunța ca, in Romania, exista un partid politic denumit “Partidul Forța Liberala (sau simplu…

- Austria și Franța vor trimite in Romania medicamente, ventilatoare și alte echipamente medicale, ca raspuns la cererea de asistenta pentru tratarea numarului mare de pacienti cu COVID-19, transmisa Mecanismului de protectie civila al UE, a transmis, joi, Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti.…

- Conducerea PSD s-a reunit joi dimineața pentru strategia pe care o va adopta la consultarile de la Cotroceni. Marcel Ciolacu a declarat ca social-democrații nu vor susține un guvern minoritar, deoarece țara are nevoie de stabilitate. „Imi mențin poziția, Romania nu intra intr-o zona de stabilitate cu…

- Romania’s National Bank (BNR) announced on Thursday that the country’s current account deficit increased to E10.15bln in the first 8 months of 2021 compared to the previous year of E6.55bln, according to a press release. Romania’s foreign direct investments increased to E4,39bln in January – August…