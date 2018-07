Primaria Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) desfașoara in perioada 1-7 august 2018 o serie de evenimente dedicate „Saptamanii Mondiale a Alaptarii”, ce vor avea loc in Spitalul Clinic de Obstetrica și Ginecologie Filantropia, Spitalul Clinic de Obstetrica și Ginecologie Profesor Doctor Panait Sarbu, Spitalul Clinic Doctor Ion Cantacuzino și Spitalul Clinic Nicolae Malaxa. Evenimentele vor fi organizate in colaborare cu Asociația Sanatate pentru Mame și Sugari (SAMAS) și Asociatia Romana Pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie…