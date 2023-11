Stiri pe aceeasi tema

- In vremurile antice, grecii foloseau ace de siguranța, dar in perioadele ulterioare acestea au cazut in uitare. Totuși, meritul de a le readuce in atenția publicului aparține lui Walter Hunt. El a jucat un rol esențial in redescoperirea și popularizarea acestor accesorii.Walter Hunt este considerat…

- Halloween este o sarbatoare de origine celtica, preluata astazi de multe popoare din lumea occidentala, ea raspandindu-se in secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Numele provine din limba engleza, de la expresia All Hallows’ Even, numele sarbatorii…

- Asfaltul cu plastic reciclat, inventat de cercetatorii Universitații din Galați, a ajuns la etapa de testare. Specialiștii vor sa vada daca acest tip de asfalt aduce o crestere a duratei de viata a soselei și daca este pregatit sa suporte diferentele de temperatura intre iarna si vara.

- Liderul AUR, deputatul George Simion, a anuntat, miercuri, demararea demersurilor pentru doua referendumuri care vizeaza familia dintre un barbat si o femeie, respectiv platile in numerar. „Vrem sa anuntam demararea demersurilor pentru doua referendumuri importante, pentru familia dintre un barbat si…

- Zilele trecute, președintele CCA, Kyros Vassaras a ieșit public pentru a da explicații pentru prestațiile arbitrilor de la meciurile disputate in weekendul precedent. A analizat inclusiv modul in care a condus Istvan Kovacs meciul dintre CFR și Petrolul, scor 1-0, meci in care "centralul" a fost acuzat…

- Cercetatorii britanici au dezvoltat un dispozitiv portabil care monitorizeaza stresul. Dispozitivul, numit U-RHYTHM, poate masura hormonii de stres fara durere și in mod automat, pe parcursul a 24 de ore, inclusiv in timpul somnului, informeaza Mediafax.Dezvoltarea acestui dispozitiv revoluționar…

- Reprezentantii Societatii de Transport Bucuresti au negociat incepand cu data de 18 iulie noile clauze din viitorul contract colectiv de munca, clauze pe care sindicatul reprezentativ din cadrul societatii si le dorea implementate.

- Imaginile surprinse de sateliții civili și devenite virale pe rețelele sociale arata cum rușii și-au „anvelopat” pur și simplu bombardierele strategice de la baza aeriana Engels, din regiunea Saratov, aflata la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina. Mai exact, rușii au pus anvelope de mașina…