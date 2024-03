O echipa de cercetatori din Danemarca a dezvoltat un algoritm de inteligența artificiala numit life2vec care poate prezice o gama larga de evenimente din viața unei persoane, inclusiv moartea, informeaza Mediafax.

Algoritmul este instruit pe baza datelor anonime a aproximativ șase milioane de danezi și poate prezice cu o precizie de 78% daca o persoana va muri in urmatorii patru ani. Cand vine vorba de a prezice daca o persoana se va muta in alt oraș sau in alta țara, este corect in 73% din cazuri.

Inca este in faza de cercetare

Cercetatorii spun ca algoritmul nu este inca pregatit pentru…