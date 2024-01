Stiri pe aceeasi tema

- Compania Wizz Air trebuie sa plateasca despagubiri de 1,4 milioane de euro pasagerilor pentru zborurile intarziate. Autoritatea Aviației Civile din Marea Britanie (CAA) s-a implicat in luna iulie in acest caz dupa ce a primit un numar mare de plangeri referitoare la faptul ca aceasta companie nu achita…

- In aceasta saptamana și saptamana viitoare se vor plati integral 10,3 milioane de lei, reprezentand plata investițiilor pentru cele 143 de cereri de finanțare din PNRR depuse pana la finele lui 2023, a anunțat ministrul Alexandru Rafila. ”Avem banii disponibili si pot sa va spun ca in aceasta saptamana…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunța ca au fost epuizate fondurile europene disponibile pentru crearea si modernizarea infrastructurii agricole, precum si a celei rutiere de baza din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricola Comuna 2023 – 2027 (PS PAC 2027). AFIR a primit,…

- Tesla este pe cale sa piarda prima poziție in ceea ce privește vanzarile de autoturisme electrice la nivel mondial. B loomerg noteaza ca sunt șanse mari ca Tesla sa fie depașita la capitolul unitați vandute inca din trimestrul 4 al acestui an de catre compania chineza BYD. Acest lucru ar putea marca…

- In a doua zi de Craciun, Romania a avut un consum de gaze de 35 de milioane de metri cubi, adica similar unei zile de vara. Cum consumul de gaze este mic, pe fondul reducerii actiivtații din industrie, iar temperaturile afara sunt ridicate pentru aceasta perioada, Sistemul Național de Transport a ajuns…

- Anul acesta, romanii vor fi nevoiți sa puna pe masa de Craciun carne de porc din import, in cea mai mare parte, adusa din Spania, Germania sau Ungaria. Va fi și mai scumpa cu 15%-20%, fața de anul trecut, in condițiile in care producția interna de carne de porc abia mai acopera undeva la 20% din necesar,…

- Jeffrey Cook, fostul director general al unei filiale Airbus GPT Special Project Management, este acuzat ca a platit aproape 9,7 milioane de lire sterline (12,2 milioane de dolari) intermediarilor, pentru a castiga contracte cu Garda Nationala a Arabiei Saudite. Cook, fost functionar public la Ministerul…

- Doi dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinsi. Ei au fost depistati in Marea Britanie., iar politistii continua cercetarile pentru prinderea celui de-al treilea suspect. Potitia Romana anunta, duminica, prinderea a doi dintre suspectii in cazul uciderii…